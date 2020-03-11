2020-03-11T18:35:49+03:00
Общество

«Какой вы подаете пример ученикам?»: педагогов одной из башкирских школ застукали в неожиданном месте

Родители учащихся почему-то уверены, что педагоги не имеют права отдыхать в клубах
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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В местной подслушке башкирского села Аскарово разгорается скандал: местная жительница опубликовала гневный пост, в котором возмутилась, почему учителя одной из местных школ позволяют себе отдыхать в клубах и кальянных на глазах учеников.

- Разве педагогично сидеть, курить кальян и выставлять у себя в сторис? На этой неделе учителя сидели с учениками в <…> (название кальянной – Ред.). Понимаю, красиво, модно, но вы ведь сами подаете пример своим ученикам.

Некоторые комментаторы согласились с женщиной, подтвердив, что педагоги должны быть примером для подрастающего поколения, однако большинство сошлись во мнении, что учителя тоже люди и могут отдыхать, где им вздумается.

- Педагог должен давать учебный материал и проверять, как его усвоили. В свободное от работы время педагог может заниматься, чем ему заблагорассудится. Это его личная (частная) жизнь. А подавать пример и воспитывать обязаны родители, - уверен Василий Д.

- Молодые учителя сидят, отдыхают в выходные. А вот ваши школьники что там делают в это время? – задается справедливым вопросом Эльвира А.

«Комсомолка» связалась с директором учебного заведения, и тот заверил, что его учителя никогда бы не стали курить кальян вместе со своими учениками.

- В начале года я собрал всех педагогов, напомнил им об этике, поэтому я уверен, что родители или что-то перепутали, или преувеличили. А что касается отдыха учителей в клубах, то почему они должны сидеть взаперти и никуда не выходить? В нерабочее время они имеют полное право отдыхать так, как им захочется. И меня удивляют родители, которые выискивают какой-то компромат, а потом выставляют его на всеобщее обсуждение, - заявил руководитель школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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