Житель Башкирии до смерти забил женщину отверткой

10 Март 2020 2020-03-10T13:06:38+03:00

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53-летний житель Башкирии до смерти забил отверткой 79-летнюю пенсионерку.

Жестокое убийство произошло в Абзелиловском районе 5 марта, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», 53-летний ранее судимый житель Абзелиловского района республики забрался в дом в 79-летней бабушке, и хладнокровно убил ее отверткой – грудь и спина пенсионерки были исколоты острым предметом.

Вскоре стражам порядка удалось поймать предполагаемого убийцу. Ранее мужчина уже был судим за нанесение побоев различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU