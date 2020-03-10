2020-03-10T13:06:38+03:00
Происшествия

Житель Башкирии до смерти забил женщину отверткой

Несчастная погибла на месте происшествия
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

53-летний житель Башкирии до смерти забил отверткой 79-летнюю пенсионерку.

Жестокое убийство произошло в Абзелиловском районе 5 марта, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», 53-летний ранее судимый житель Абзелиловского района республики забрался в дом в 79-летней бабушке, и хладнокровно убил ее отверткой – грудь и спина пенсионерки были исколоты острым предметом.

Вскоре стражам порядка удалось поймать предполагаемого убийцу. Ранее мужчина уже был судим за нанесение побоев различной степени тяжести. Сейчас мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии до смерти забил женщину отверткой
Директор БашРТС Илья Гордеев покинул свой пост
В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденной дочери
Власти Башкирии окажут помощь отцу пятерых детей, лишившемуся руки на вахте
В Башкирии к середине недели ожидается резкое потепление
В Башкирии дикие собаки растерзали кота на детской площадке
Власти Башкирии рассказали, кто может претендовать на льготную сельскую ипотеку
Стало известно, когда в Башкирии начнется паводок 2020
В Башкирии из-за ухудшения погоды не смог взлететь самолет с вахтовиками
Минздрав Башкирии закупит оборудование для больниц на 135 млн рублей
В Башкирии водителя-наркомана лишили прав
Житель Башкирии угодил в больницу после пожара
В Уфе пассажирский автобус протаранил столб и автомобиль, пострадали трое
Клиенты из Башкирии разместили в банках почти 600 млрд рублей
«Зенит» не сумел обыграть «Уфу» на своем поле
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии
«Били чем-то тяжелым»: в Башкирии нашли мешки с трупами собак
Сотрудников одной из больниц Уфы заставили шить маски из марли
Житель Башкирии помогал вытолкнуть машину на дорогу, а она задавила его насмерть
В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 30 человек
«Мозги у меня включены 24 на 7»: Радик Юльякшин ответил на дерзкий выпад Салавата Фатхетдинова
Житель Башкирии решил ограбить магазин, чтобы раздобыть денег на подарок возлюбленной