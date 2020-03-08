2020-03-08T17:55:02+03:00
Происшествия

Житель Уфы не нашел денег на проезд и угнал машину

В последствии молодой человек продал свою «добычу» за сущие копейки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Уфимские полицейские не днях раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-21213 «Нива». Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в преступлении подозревается 21-летний неоднократно судимый житель Уфы.

По предварительным данным, история началась с того, что парню нужно было ехать до дома, а денег на проезд у него не было. Тогда он попросту вскрыл припаркованную на улице «Ниву», замкнул зажигание и поехал домой, в Черниковку. По прибытии он встретил случайного знакомого и продал ему машину за шесть тысяч рублей.

Однако сотрудники МВД по Башкирии разыскали молодого человека и задержали его, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь парень вновь стал фигурантом уголовного дела, на этот раз по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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