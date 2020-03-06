«Я думал, у нас любовь»: молодому парню из Башкирии грозит тюрьма за секс с 14-летней школьницей

6 Март 2020 2020-03-06T13:15:25+03:00

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В неприятную ситуацию из-за собственной похотливости попал 18-летний парень из Нефтекамска. Артур С. (имя изменено – Ред.) начал встречаться с 14-летней школьницей: у парочки вспыхнули чувства, они часто проводили ночи вместе на квартире у знакомых. Каково же было удивление юноши, узнав, что он стал фигурантом уголовного дела за половую связь с лицом, не достигшим 16 лет. Более того, его уже бывшая подружка оказалась малолетней путаной - девушка активно предлагала свои «взрослые» услуги в приложении, где знакомятся для секса без обязательств.

- Мы встречались с Кариной три месяца, я думал, у нас любовь, а вышло все так некрасиво. Да, у нас был интим, но только по взаимному согласию, ни к чему силой я ее не принуждал, - клянется Артур. – А потом она рассказала о нас инспектору ПДН и в итоге против меня дело возбудили, говорят, наказание может быть серьезным – от условки до семи лет реального срока. Я хотел узнать у Карины, почему она так сделала, но разговора не вышло. Больше мы с ней так и не общались.

Сейчас на время следствия парень находится в городе под подпиской о невыезде и очень надеется, что связь со школьницей не выйдет ему боком.

ИСТОЧНИК KP.RU