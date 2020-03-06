В Башкирии проверяют готовность школ к организации горячего питания

6 Март 2020 2020-03-06T08:03:09+03:00

Младшеклассникам должны обеспечить горячие обеды уже с 1 сентября

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В школы Башкирии с проверкой нагрянули депутаты различных уровней, включая представителей Госсобрания Башкирии и Госдумы. Их интересует техническое оснащение школьных столовых, ведь с 1 сентября учеников младших классов планируется обеспечить бесплатными горячими обедами. С помощью проверок депутаты надеются получить полную картину готовности кухонь в школах к реализации этого проекта.

«Также мы выявим проблемные образовательные организации, в которых должны быть проведены дополнительные меры по устранению обнаруженных недостатков», - пояснил региональный координатор проекта «Новая школа» Раиль Асадуллин.

Напомним, что часть средств на организацию бесплатного питания республика намерена получить из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU