2020-03-06T08:03:09+03:00
Общество

В Башкирии проверяют готовность школ к организации горячего питания

Младшеклассникам должны обеспечить горячие обеды уже с 1 сентября
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Школьные столовые проверяют депутаты различных уровнейШкольные столовые проверяют депутаты различных уровнейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школы Башкирии с проверкой нагрянули депутаты различных уровней, включая представителей Госсобрания Башкирии и Госдумы. Их интересует техническое оснащение школьных столовых, ведь с 1 сентября учеников младших классов планируется обеспечить бесплатными горячими обедами. С помощью проверок депутаты надеются получить полную картину готовности кухонь в школах к реализации этого проекта.

«Также мы выявим проблемные образовательные организации, в которых должны быть проведены дополнительные меры по устранению обнаруженных недостатков», - пояснил региональный координатор проекта «Новая школа» Раиль Асадуллин.

Напомним, что часть средств на организацию бесплатного питания республика намерена получить из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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