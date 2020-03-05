В Уфе с улицы Ленина пропал скандальный арт-объект с куницей

5 Март 2020 2020-03-05T18:42:34+03:00

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С улицы Ленина в Уфе пропал скандально знаменитый арт-объект «Скамейка с куницей». Фотографии появились в социальных сетях.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Уфы, куницу вместе со скамейкой убрали еще в январе. Арт-объект мешал коммунальщикам и спецтехнике убирать снег. Руководитель пресс-службы Марсель Байдавлетов прокомментировал, что совсем скоро, возможно, на следующей неделе куницу вернут на свое место.

Напомним, что символ города «поселился» в Кировском районе города, на скамейке у остановки «Гостиница Башкортостан» в конце октября. Тогда мнения горожан относительно его красоты и эстетики разделились. Одним горожанам скульптура понравилась, другие же назвали его «убогим», а саму куницу – «упоротой». Уж больно она похожа на известное чучело из многочисленных мемов.

ИСТОЧНИК KP.RU