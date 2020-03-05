В Башкирии за взятку задержан начальник отделения ГИБДД одного из районов

5 Март 2020 2020-03-05T14:00:57+03:00

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В Иглинском районе начальник отделения ГИБДД подозревается в получении взятки. Как сообщили в следкоме, в отношении 41-летнего госслужащего возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в августе и сентябре 2019 года дважды получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 22 тысяч рублей от предпринимателя, у которого есть специализированная стоянка. Коммерсант договорился с инспектором, что все изъятые сотрудниками ГИБДД автомобили будут помещаться на его стоянку. Но планам не суждено было сбыться, поскольку факт передачи взятки стал известен сотрудникам службы собственной безопасности.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU