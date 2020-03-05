Салават Фатхетдинов пожелал Радику Юльякшину включить мозги

5 Март 2020 2020-03-05T12:37:08+03:00

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Салават Фатхетдинов, народный артист Татарии и Башкирии, в интервью с «Реальным временем» рассказал о своих отношениях с Элвином Греем. Напомним, что между двумя звездами три года назад был конфликт, когда Элвин попросил его «поменяться сценами».

В этот раз Фатхетдинов сказал, что между ним и башкирским Джастином Бибером нейтралитет.

- Он мне не соперник, не враг и не друг, - сказал Фатхетдинов. – Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет.

Народный артист полагает, что за Радиком стоят политики и бизнесмены, которые о будущем парня совсем не думают. Действия самого Грея он называет юношеским максимализмом и советует ему научиться извиняться.

ИСТОЧНИК KP.RU