2020-03-04T16:15:35+03:00
Общество

«Ищут клиентов в социальных сетях»: в Башкирии малолетних школьниц улучили в проституции

Семиклассницы представлялись чужими именами и говорили, что им 19 лет
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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На днях в редакцию «Комсомолки» пришло письмо от жительницы Нефтекамска Гульзиры М. (здесь и далее имена изменены – Ред.): женщина рассказала, что наткнулась на сайте быстрых знакомств на объявление о платных интимных услугах. Вот только секс за деньги предлагала не 19-летняя Рита, как было указано в аккаунте, а местные школьницы 7 и 8 классов. Женщина решила разузнать о ситуации подробнее и осталась в ужасе от

- Там схема следующая: компания из 3-4 девочек подрабатывает оказанием секс-услуг. Клиентов ищут в социальных сетях, у них там есть профиль, где они под чужими именами, с чужим возрастом. Профилем управляет старшая подруга девочек и ее дружок: они просматривают отклики на анкету, рассылают фото девчонок клиентам, договариваются о цене и встрече, а потом забирают себе 40 процентов оплаты за посредничество. А сами девчонки потом начинают шантажировать своих любовников, что напишут на них заявление за изнасилование, если они не заплатят 10-20 тысяч, - рассказывает женщина. – Когда им задают вопрос про возраст, они говорят, что им уже есть 19, просто они очень худенькие и миниатюрные.

В качестве доказательств женщина приложила скрины постов, где девочки называют свои расценки, а также фотографии самих школьниц.

- Хочется, чтобы местные правоохранительные органы обратили свое внимание, что творится в городе. Процветает детская проституция, а никому до этого нет дела, - возмущается Гульзира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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