В Уфе обнаружили тело мужчины, наспех спрятанное в колодце

4 Март 2020 2020-03-04T14:33:58+03:00

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В Уфе полицейские обнаружили разлагающийся труп мужчины, спрятанный в канализационном колодце.

Как стало известно «КП-Уфа», тело несчастного было найдено ночью 4 марта в колодце рядом с проспектом Октября. По предварительным данным, мужчине было около 40 лет. Примечательно, что на теле мужчины не было видимых повреждений, однако с места происшествия стражи порядка изъяли монтировку и пропитанный кровью ковер.

Известно, что мужчина погиб как минимум за 3 дня до того, как стражи порядка обнаружили его тело. Сейчас сыщики устанавливают, каким образом тело погибшего могло оказаться в канализационном колодце.

ИСТОЧНИК KP.RU