2020-03-03T07:58:39+03:00
Авто

Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку

Нарушителей будут эвакуировать и безжалостно штрафовать
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Уфимская мэрия решила перейти от угроз к действиям. Теперь, если припаркованная машина мешает коммунальщикам убирать снег, ее эвакуируют. При этом дворники сами могут вызывать эвакуатор, чтобы автомобиль нерадивого водителя доставили на штрафстоянку.

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации, городские власти будут запрещать парковку на тех улицах, где запланирована уборка снега. Чтобы предупредить водителей, на участках уборки будут ставить специальные временные знаки. На сегодняшний день такие знаки уже стоят на улицах Бикбая и Заводской – там нельзя парковаться в ночное время. А на улице Батырской запрещено оставлять машины ночью по четным числам на одной стороне дороги, по нечетным числам – на другой, пояснили изданию UfaTime.ru в уфимской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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