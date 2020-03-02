В Башкирии в запертой квартире обнаружили два разлагающихся тела

2 Март 2020 2020-03-02T09:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салавате полицейские обнаружили тела отца и сына, погибших при странных обстоятельствах.

По данным источника «КП-Уфа», тела двух мужчин обнаружили в одной из квартир по улице Островского в Салавате в последних числах февраля. По предварительной информации от криминалистов, смерть жильцов наступила как минимум за две недели до того, как были обнаружены трупы несчастных. Из-за этого тела уже подверглись гнилостным изменениям.

С места происшествия полицейские изъяли десяток пустых стеклянных бутылок и флаконов разного размера. Вероятно, мужчины могли отравиться неизвестным веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU