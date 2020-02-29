В Башкирии в больнице засняли на видео гигантского таракана
Накануне житель башкирского города Октябрьский обнаружил в местной больнице №1 странное насекомое. Ему удалось снять на камеру мобильного телефона необычного гостя около рентгенологического отделения. Видеоролик он выложил в социальные сети.
На кадрах видно, как по полу между плинтусом и бетонным полом ползет серое насекомое, похожее на гигантского таракана. Похоже, что существо привыкло к соседству с человеком – оно не торопится убежать, а только мирно идет по своим делам.
В комментариях в одном из сообществ в соцсетях обыватели посчитали, что насекомое, скорее всего, обычная мокрица.
- Лапку повредил, на рентген пришёл. Что вы докопались? – пошутил один из комментаторов.
В больнице в Башкирии заметили гигантское насекомое .
ИСТОЧНИК KP.RU