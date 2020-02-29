В Башкирии в больнице засняли на видео гигантского таракана

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:33:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне житель башкирского города Октябрьский обнаружил в местной больнице №1 странное насекомое. Ему удалось снять на камеру мобильного телефона необычного гостя около рентгенологического отделения. Видеоролик он выложил в социальные сети.

На кадрах видно, как по полу между плинтусом и бетонным полом ползет серое насекомое, похожее на гигантского таракана. Похоже, что существо привыкло к соседству с человеком – оно не торопится убежать, а только мирно идет по своим делам.

В комментариях в одном из сообществ в соцсетях обыватели посчитали, что насекомое, скорее всего, обычная мокрица.

- Лапку повредил, на рентген пришёл. Что вы докопались? – пошутил один из комментаторов.

В больнице в Башкирии заметили гигантское насекомое .

ИСТОЧНИК KP.RU