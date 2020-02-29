2020-02-29T17:33:29+03:00
Общество

В Башкирии в больнице засняли на видео гигантского таракана

Неизвестное насекомое бегало по полу около рентгенологического отделения [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: сркиншот видеоФото: сркиншот видео
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Накануне житель башкирского города Октябрьский обнаружил в местной больнице №1 странное насекомое. Ему удалось снять на камеру мобильного телефона необычного гостя около рентгенологического отделения. Видеоролик он выложил в социальные сети.

На кадрах видно, как по полу между плинтусом и бетонным полом ползет серое насекомое, похожее на гигантского таракана. Похоже, что существо привыкло к соседству с человеком – оно не торопится убежать, а только мирно идет по своим делам.

В комментариях в одном из сообществ в соцсетях обыватели посчитали, что насекомое, скорее всего, обычная мокрица.

- Лапку повредил, на рентген пришёл. Что вы докопались? – пошутил один из комментаторов.

В больнице в Башкирии заметили гигантское насекомое .

ИСТОЧНИК KP.RU

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