Стало известно, когда школьники в Башкирии будут питаться бесплатно
На днях в Уфе состоялся очередной образовательный форум, где поднимались вопросы образования. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед участниками, заявил, что республика определилась с датой перехода школ на бесплатное горячее питание. Регион подал заявку в Москву, чтобы закупать продукты за счет федеральной казны.
По словам Хабирова, школьники Башкирии начнут бесплатно питаться уже с 1 сентября 2020 года. Он подчеркнул, что к началу следующего учебного года все необходимые приготовления к этому будут завершены.
На этом же форуме представитель федерального министерства образования Галина Скворцова заявила, что для получения субсидий регион должен получить одобрение от Рособрандзора и Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU