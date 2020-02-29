2020-02-29T11:26:51+03:00
Общество

Стало известно, когда школьники в Башкирии будут питаться бесплатно

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На днях в Уфе состоялся очередной образовательный форум, где поднимались вопросы образования. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед участниками, заявил, что республика определилась с датой перехода школ на бесплатное горячее питание. Регион подал заявку в Москву, чтобы закупать продукты за счет федеральной казны.

По словам Хабирова, школьники Башкирии начнут бесплатно питаться уже с 1 сентября 2020 года. Он подчеркнул, что к началу следующего учебного года все необходимые приготовления к этому будут завершены.

На этом же форуме представитель федерального министерства образования Галина Скворцова заявила, что для получения субсидий регион должен получить одобрение от Рособрандзора и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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