В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, пострадала девочка подросток

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:07:01+03:00

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В минувшую пятницу, 28 февраля, в Стерлитамаке на перекрестке улиц Одесская и Волочаевская столкнулись «Ford Focus» и «Лада Калина». По данным ГИБДД по Башкирии, за рулем иномарки находился 21-летний местный житель, а отечественной легковушкой управлял 19-летний парень, также житель Стерлитамака.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка «Калины». Она обратилась за помощью к прибывшим на место ДТП медикам бригады скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии всего за прошедшие сутки в республике произошло семь автомобильных аварий, в которых пострадали семь человек. Сотрудники дорожной полиции задержали 27 водителей в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU