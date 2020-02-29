2020-02-29T07:47:04+03:00
Общество

Любвеобильный житель Уфы угодил в секс-скандал в Сочи

Мужчина пытался заглянуть незнакомым девушкам под юбки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео камеры наблюденияФото: скриншот видео камеры наблюдения
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На днях в Сочи разразился настоящий секс-скандал. В одном из магазинов неизвестный мужчина стал активно приставать к женщинам, пытаясь залезть к ним под одежду. Своими действиями любвеобильный мужчина сильно пугал покупательниц. Происходившее в торговом зале непотребство попало на камеры видеонаблюдения, а виде вскоре кто-то опубликовал в социальных сетях.

На кадрах кторые распространились по социальным сетям видно, как неприглядно одетый мужчина подходит к женщинам в коротких юбках и пытается залезть руками под одежду.

По данным ИА KrasnodarMedia, вскоре мужчину и начали проверку. Злоумышленником оказался уроженец Уфы без определенного места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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