В Уфе закрыли на карантин поликлинику из-за пациента с подозрением на коронавирус

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:03:24+03:00

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В минувшую пятницу, 28 февраля, в уфимскую поликлинику №2 на улице Российская пришла девушка, которая недавно прибыла из Китая. Узнав об этом, персонал поликлиники стал действовать по инструкции – медучреждение временно закрыли для посетителей и объявили карантин. Виной всему опасения, что у пациентки могло быть подозрение на опасный коронавирус COVID-19, эпидемия которого наблюдается в Поднебесной.

Как сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на пресс-службе минздрава Башкирии, поликлинику закрыли ненадолго, чтобы провести стандартные процедуры. У каждой больницы и поликлиники есть алгоритм действий при выявлении малейших подозрений на коронавирус. Сейчас учреждение уже работает в обычном режиме.

- У обратившейся пациентки в анамнезе была поездка в Китай, поэтому проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, - заявили в пресс-службе минздрава изданию ProUfu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU