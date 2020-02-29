2020-02-29T07:03:24+03:00
Общество

В Уфе закрыли на карантин поликлинику из-за пациента с подозрением на коронавирус

Пришедшая на прием девушка недавно прибыла из Китая
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 28 февраля, в уфимскую поликлинику №2 на улице Российская пришла девушка, которая недавно прибыла из Китая. Узнав об этом, персонал поликлиники стал действовать по инструкции – медучреждение временно закрыли для посетителей и объявили карантин. Виной всему опасения, что у пациентки могло быть подозрение на опасный коронавирус COVID-19, эпидемия которого наблюдается в Поднебесной.

Как сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на пресс-службе минздрава Башкирии, поликлинику закрыли ненадолго, чтобы провести стандартные процедуры. У каждой больницы и поликлиники есть алгоритм действий при выявлении малейших подозрений на коронавирус. Сейчас учреждение уже работает в обычном режиме.

- У обратившейся пациентки в анамнезе была поездка в Китай, поэтому проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, - заявили в пресс-службе минздрава изданию ProUfu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе закрыли на карантин поликлинику из-за пациента с подозрением на коронавирус
Следователи Уфы установили убийцу мужчины спустя восемь лет
Ишимбайская трикотажная фабрика задолжала своим сотрудникам 4,4 млн рублей
В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»
В деле о пропавшем Артеме Мазове и его сыновьях найдена важная улика
В Уфе разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня
В Уфе проходят массовые проверки водителей
Телемарафон «Вся Уфа» во имя женщин!»
ВТБ Лизинг предлагает новые KODA KAROQ с выгодой до 9%
Директор турбазы в Башкирии раскрыла подробности инцидента, в котором мужчине едва не отрезало голову
Из-за пожара в кафе в центре Уфы эвакуировали 12 человек
Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников получил травму перед играми плей-офф
Радий Хабиров назвал проблему, которая вызывает наибольшее беспокойство
Девочка из Уфы месяц скрывала, что ее лишили чести прямо в собственном подъезде
В Башкирии загорелся зерновой склад
В Башкирии для отцов учредили общественную награду
Власти Уфы хотят закупить два туалета с акустической системой за 4,8 млн рублей
Семью из Башкирии, разбившуюся на трассе в Коми после никаха, похоронят на родине
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
«Сын испугался и заплакал»: уфимка с маленьким ребенком спаслась от мужа-тирана
В Башкирии ограничено движение по части трассы для всех машин
В подъезде дома в Башкирии застукали женщину за опасным занятием
Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет
В горах на границе с Башкирией был найден замерзший до смерти мужчина