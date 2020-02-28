2020-02-28T18:49:24+03:00
Происшествия

Ишимбайская трикотажная фабрика задолжала своим сотрудникам 4,4 млн рублей

Следком Башкирии возбудил в отношении предприятия уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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В Ишимбае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам трикотажной фабрики. Как сообщили в следкоме, предприятие не выплачивало зарплату своим сотрудникам свыше двух месяцев заработной платы.

Оказалось, что с сентября по декабрь 2019 года руководство организации, зная о наличии задолженности по зарплате, не приняло мер к ее погашению. 176 человек остались без денег. В общей сложности долг составит 4,4 млн рублей.

В ходе доследственной проверки директор погасил 1,4 млн.

- В настоящее время следователи допрашивают руководство и работников предприятия, изучают финансово-хозяйственную документацию, по которой будет назначена судебная экономическая экспертиза с целью установления точного периода и суммы задолженности, а также на какие цели были направлены активы предприятия, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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