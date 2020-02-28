Следователи Уфы установили убийцу мужчины спустя восемь лет

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:29:59+03:00

Злоумышленник так и не признал свою вину

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Уфимец признан виновным в причинении смерти своему знакомому, совершенном восемь лет назад. 39-летний мужчина обвиняется по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили в следкоме, 1 декабря 2012 года в правоохранительные органы из больницы поступило сообщение о смерти 46-летнего мужчины. Оказалось, что мужчину сильно избили, в результате чего он скончался. Сразу убийцу установить тогда не удалось.

В 2019 году следователи-криминалисты снова допросили свидетелей. В ходе допроса одна из свидетельниц призналась, что тогда, восемь лет назад, решила «прикрыть» своего теперь уже бывшего сожителя и дала недостоверные показания.

Оказалось, что 30 ноября 2012 года подсудимый и погибший выпивали, и между ними произошел конфликт. Мужчины подрались, потерпевший после драки сумел добраться до дома, где ему стало хуже, и соседи вызвали скорую помощь, однако, на следующий день мужчина скончался в больнице.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, а по окончании следствия ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

- Присяжные изучили дело и пришли к единогласному выводу о виновности подсудимого. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU