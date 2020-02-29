2020-02-29T08:02:22+03:00
Общество

«Вместе со снегом с крыши балкон отвалился»: курьезный случай произошел в одном из домов Башкирии

В квартире, где случилось ЧП, проживает пожилая женщина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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У двухэтажного дома на улице Пушкина в городе Салавате отвалился балкон. Об этом на своей странице «ВКонакте» сообщила местная жительница Наталья Т. К своему посту она прикрепила фотографии с места происшествия.

фото: соцсети

фото: соцсети

– Вместе со снегом с крыши балкон отвалился. Лишний раз вспомним коммунальщиков... – сетует женщина. – Слова можно не фильтровать. А вдруг там старенькая бабушка живёт. Вот как ей теперь восстанавливать это безобразие?

фото: соцсети

фото: соцсети

В комментариях горожане, мягко говоря, были удивлены случившимся. А кое-кто даже нашел плюсы. Один из местных жителей отметил, что «теперь можно курить дома, просто открыв дверь на балконе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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