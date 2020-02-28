В Уфе разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня
В Уфе волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 18-летнего Ильдара Фаррахова. По данным поисковой организации, молодой человек не дает о себе знать с 24 февраля. Где последний раз видели парня, активисты не уточнили.
Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз, когда его видели, был одет в черную удлиненную куртку, черные болоньевые штаны, темно-коричневые берцы и черную трикотажную шапку.
Всех, кто видел или знает о местонахождении Ильдара, просят позвонить по номеру горячей линии «Лиза Алерт» – 8 (800)700-54-52 – или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU