2020-02-28T16:44:16+03:00
Общество

В Уфе разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня

Он не дает о себе знать четвертый день
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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В Уфе волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 18-летнего Ильдара Фаррахова. По данным поисковой организации, молодой человек не дает о себе знать с 24 февраля. Где последний раз видели парня, активисты не уточнили.

Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз, когда его видели, был одет в черную удлиненную куртку, черные болоньевые штаны, темно-коричневые берцы и черную трикотажную шапку.

Всех, кто видел или знает о местонахождении Ильдара, просят позвонить по номеру горячей линии «Лиза Алерт» – 8 (800)700-54-52 – или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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