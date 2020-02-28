В Уфе разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:44:16+03:00

Он не дает о себе знать четвертый день

Изменить размер текста: A A

В Уфе волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 18-летнего Ильдара Фаррахова. По данным поисковой организации, молодой человек не дает о себе знать с 24 февраля. Где последний раз видели парня, активисты не уточнили.

Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз, когда его видели, был одет в черную удлиненную куртку, черные болоньевые штаны, темно-коричневые берцы и черную трикотажную шапку.

Всех, кто видел или знает о местонахождении Ильдара, просят позвонить по номеру горячей линии «Лиза Алерт» – 8 (800)700-54-52 – или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU