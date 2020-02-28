В Уфе проходят массовые проверки водителей

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:01:57+03:00

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В Уфе сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В ходе профилактических мероприятий полицейские пресекают грубые нарушения правил дорожного движения «в целях недопущения аварий с тяжкими последствиями». Кроме того, инспекторы проверяют наличие необходимых документов у водителей.

– Никогда не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, а перед выездом проверяйте наличие всех документов и исправность вашего транспортного средства! Пристегивайте себя и особенно маленького пассажира, – настоятельно попросили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU