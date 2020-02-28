Форвард «Салавата Юлаева» Николай Сошников получил травму перед играми плей-офф
Уфимский клуб рискует потерять главного снайпера
Сошников за текущий сезон КХЛ забил 27 шайбФото: Рустем АХУНОВ
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Форвард ХК «Салават Юлаев» Николай Сошников получил травму перед играми плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда». Об этом сообщил спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.
– Врачи работают над этим вопросом. Все станет известно перед самим матчем с «Авангардом», – цитирует Чижова «ГорОбзор.ру». – У него было повреждение, почувствовал недомогание.
Сошников – самый результативный нападающий СЮ в текущем сезоне КХЛ. Он забил 27 шайб. Первую встречу плей-офф с «Авангардом» уфимский клуб проведет на выезде 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU