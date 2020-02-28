Радий Хабиров назвал борьбу с экстремизмом в соцсетях одной из приоритетных задач прокуратуры

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:05:44+03:00

Он пообещал, что органы власти будут содействовать правоохранителям в этой работе

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Сегодня, 28 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров выступил на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры. Во время своего выступления руководитель республики остановился «на ряде проблем, которые вызывают набольшее беспокойство», среди них он назвал борьбу с экстремизмом среди молодежи и в соцсетях.

– Особо важная для нас с вами задача – профилактика в республике экстремистских и террористических проявлений, пресечение распространения деструктивных информационных материалов, – заявил руководитель региона.

Он отметил, что за прошлый год прокуратура вынесла 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности. 36 лиц были привлечены к ответственности. Хабиров добавил, что органы власти и муниципалитеты будут оказывать правоохранителям содействие в этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU