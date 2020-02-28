Радий Хабиров назвал борьбу с экстремизмом в соцсетях одной из приоритетных задач прокуратуры
Сегодня, 28 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров выступил на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры. Во время своего выступления руководитель республики остановился «на ряде проблем, которые вызывают набольшее беспокойство», среди них он назвал борьбу с экстремизмом среди молодежи и в соцсетях.
– Особо важная для нас с вами задача – профилактика в республике экстремистских и террористических проявлений, пресечение распространения деструктивных информационных материалов, – заявил руководитель региона.
Он отметил, что за прошлый год прокуратура вынесла 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности. 36 лиц были привлечены к ответственности. Хабиров добавил, что органы власти и муниципалитеты будут оказывать правоохранителям содействие в этой работе.
ИСТОЧНИК KP.RU