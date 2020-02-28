Девочка из Уфы месяц скрывала, что ее лишили чести прямо в собственном подъезде

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:06:04+03:00

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В Уфе 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании семиклассницы. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Заявление на юношу накануне, 27 февраля, написала мать 13-летней девочки. По словам женщины, подросток надругался над ее дочерью в подъезде – в том самом доме, где она живет. По предварительной информации, все произошло еще 20 января. Школьница целый месяц не решалась рассказать о случившемся матери.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних доставили подозреваемого в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU