В Башкирии загорелся зерновой склад

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:33:30+03:00

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Сегодня, 28 февраля, в башкирском городе Бирске загорелся склад для хранения зерна. Предприятие расположено на улице Цурюпы. Сообщения об этом с прикрепленными фотографиями начали поступать от местных жителей. Ситуацию прокомментировали в региональном МЧС.

В аварийной ведомстве сообщили, что тревожный вызов на пульт диспетчера потупил в 13:09. Спустя несколько минут шесть единиц техники и 17 человек личного состава МЧС были уже на месте.

фото: МЧС РБ

– На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли склада 20х30 м по всей площади. На тушение подано 4 ствола РСК-50, – рассказали спасатели.

фото: МЧС РБ

Пожар был локализован на площади в 600 «квадратов». Тушение все еще продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU