2020-02-28T12:15:29+03:00
Общество

В Башкирии для отцов учредили общественную награду

Чтобы ее получить, нужно выполнить некоторые условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Общественная палата Башкирии учредила в республике награду «Отцовская доблесть». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Цель награды – «поощрение и укрепление института отцовства», общественное признание тех из них, кто ведет здоровый образ жизни и создает условия для сохранения и возрождения семейных ценностей.

Премию могут получить отцы, проживающие в Башкирии не менее пяти лет и имеющие российское гражданство. У них должны быть «исключительные личные заслуги» – например, многолетний труд и героические поступки. Преимуществом будут уже заслуженные госнаграды и достижения детей в учебе, спорте и творчестве.

– Коллективам предприятий, организаций и учреждений, в которых трудится претендент на награду «Отцовская доблесть», необходимо направить ходатайство в Общественный совет или палату муниципалитета, на территории которого проживает семья, – сообщили в общественной палате.

Материалы принимаются до 15 апреля. В течение месяца конкурсная комиссия предложит достойные кандидатуры на рассмотрение. Самое награждение состоится 24 июня – в связи с Днем отца в России.

Подробнее с положением общественной награды можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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