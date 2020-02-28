2020-02-28T11:36:49+03:00
Общество

Власти Уфы хотят закупить два туалета с акустической системой за 4,8 млн рублей

В качестве места размещения значится площадь Салавата Юлаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: портал госзакупокфото: портал госзакупок
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Администрация города Уфы потратит 4,6 млн рублей на два модульных туалета со встроенным обогревом и акустической системой. Соответствующая позиция появилась на портале госзакупок. Согласно документации, передовые кабинки установят на площади Салавата Юлаева.

Электронный аукцион был анонсирован вчера, 27 февраля, «Центром организации и проведения конкурсных процедур». Подача заявок будет окончена 6 марта. Начальная стоимость поставки и установки одного туалета составляет 2,3 млн рублей.

фото: портал госзакупок

фото: портал госзакупок

По техническому заданию длина кабинок с металлическим каркасом не должна превышать 4,7 метра, ширина – 2,3 метра и высота – 2,7 метра. Кроме того, в туалетах оснастят «влагостойкой акустической системой» с USB-проигрывателем и электрическими конвекторами для обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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