Власти Уфы хотят закупить два туалета с акустической системой за 4,8 млн рублей
Администрация города Уфы потратит 4,6 млн рублей на два модульных туалета со встроенным обогревом и акустической системой. Соответствующая позиция появилась на портале госзакупок. Согласно документации, передовые кабинки установят на площади Салавата Юлаева.
Электронный аукцион был анонсирован вчера, 27 февраля, «Центром организации и проведения конкурсных процедур». Подача заявок будет окончена 6 марта. Начальная стоимость поставки и установки одного туалета составляет 2,3 млн рублей.
фото: портал госзакупок
По техническому заданию длина кабинок с металлическим каркасом не должна превышать 4,7 метра, ширина – 2,3 метра и высота – 2,7 метра. Кроме того, в туалетах оснастят «влагостойкой акустической системой» с USB-проигрывателем и электрическими конвекторами для обогрева.
ИСТОЧНИК KP.RU