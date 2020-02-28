В Башкирии ограничено движение по части трассы для всех машин

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:00:53+03:00

Ограничение могут продлить или отменить в зависимости от погодных условий Фото: Александр ГЛУЗ

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На участке трассы в Баймакском районе Башкирии закрыли движение для всех машин. Об этом сообщает Госкомтранс РБ. Ограничения связаны «с наступлением неблагоприятных погодных условий»: порывы ветра, толщина снежного покрова в выемках более двух метров и ограничение видимости.

– До 15.30 28 февраля введен перерыв движения для всех видов транспортных средств на участке дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай км 52+200 – км 66+300 (ориентировочно от Сибая до границы с Абзелиловским районом), – пояснили в дорожном ведомстве.

В Госкомтрансе добавили, что время открытия движение может быть изменено – все зависит от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU