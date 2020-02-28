Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет
В социальной сети TikTok появилось видео с бойцовским псом, который стыдливо прячет взгляд, когда хозяйка отчитывает его за провинность – собака разворотила мусорное ведро. Ролик, который опубликовала уфимка Алена Иванова, за одну неделю собрала 370 тысяч просмотров и 33 тысячи лайков.
– Сюда иди быстро! – зовет на кухню своего стаффордширского терьера Алена, – Это кто это сделал, а? Это кто сделал? Ты зачем в мусорке копался, хулиган?!
Пес понуро подходит к своей хозяйке, боясь даже взглянуть на нее, лишь изредка демонстрируя кающийся взгляд. Он покорно выслушивает все претензии в свою сторону, но когда девушка просит его убрать за собой, вдруг поднимает голову – и ранней стыдливости как будто ни бывало.
В комментариях к ролику пользователи TikTok все как один умилились искренности и совестливости пса и попросили хозяйку простить его.
Уфимский пес взорвал интернет своим раскаянием // 28.02.
ИСТОЧНИК KP.RU