2020-02-28T08:46:58+03:00
Общество

Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет

Ролик с питомцем, который ну очень сильно кается, собирает сотни тысяч просмотров в TikTok
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В социальной сети TikTok появилось видео с бойцовским псом, который стыдливо прячет взгляд, когда хозяйка отчитывает его за провинность – собака разворотила мусорное ведро. Ролик, который опубликовала уфимка Алена Иванова, за одну неделю собрала 370 тысяч просмотров и 33 тысячи лайков.

– Сюда иди быстро! – зовет на кухню своего стаффордширского терьера Алена, – Это кто это сделал, а? Это кто сделал? Ты зачем в мусорке копался, хулиган?!

Пес понуро подходит к своей хозяйке, боясь даже взглянуть на нее, лишь изредка демонстрируя кающийся взгляд. Он покорно выслушивает все претензии в свою сторону, но когда девушка просит его убрать за собой, вдруг поднимает голову – и ранней стыдливости как будто ни бывало.

В комментариях к ролику пользователи TikTok все как один умилились искренности и совестливости пса и попросили хозяйку простить его.

Уфимский пес взорвал интернет своим раскаянием // 28.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подъезде дома в Башкирии застукали женщину за опасным занятием
Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет
В горах на границе с Башкирией был найден замерзший до смерти мужчина
Названа средняя зарплата работников промышленных предприятий в Башкирии
Серийных грабителей, «заработавших» на Уфе миллион, объявили в федеральный розыск
Во встречном ДТП на трассе в Башкирии пострадал житель Краснодарского края
В Башкирии растет число бизнесвумен
Водителю из Башкирии, нарушившему ПДД ради спасения бабушки, готовы отменить штраф
Льготники в Башкирии смогут получить 250 тысяч рублей взамен земли
Проститутку из Уфы проверили на детекторе лжи на Первом канале
«Тантана» приглашает на Масленицу
Житель Башкирии, жестоко зарезавший свою семью, может избежать тюрьмы
«Салават Юлаев» начинает плей-офф с выездных игр против «Авангарда»
Уфимец продает рыжего кота-экстрасенса за 2 миллиона рублей
Мэр Уфы заикнулся о повышении платы за ЖКХ
В Башкирии перевозчиков будут штрафовать за отказ принимать оплату «безналом»
Опубликован список самых опасных районов и городов Башкирии
Тела матери и сына полмесяца разлагались в частном доме в Башкирии
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Башкирии депутаты сделали еще один день праздничным
Девочка с необычной внешностью из Башкирии сможет ходить в детский сад
Туристу из из Башкирии едва не оторвало голову тросом во время катания на снегоходе
Житель Башкирии забил жену до смерти и покончил с собой изощренным методом