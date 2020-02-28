Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:46:58+03:00

Ролик с питомцем, который ну очень сильно кается, собирает сотни тысяч просмотров в TikTok

Изменить размер текста: A A

В социальной сети TikTok появилось видео с бойцовским псом, который стыдливо прячет взгляд, когда хозяйка отчитывает его за провинность – собака разворотила мусорное ведро. Ролик, который опубликовала уфимка Алена Иванова, за одну неделю собрала 370 тысяч просмотров и 33 тысячи лайков.

– Сюда иди быстро! – зовет на кухню своего стаффордширского терьера Алена, – Это кто это сделал, а? Это кто сделал? Ты зачем в мусорке копался, хулиган?!

Пес понуро подходит к своей хозяйке, боясь даже взглянуть на нее, лишь изредка демонстрируя кающийся взгляд. Он покорно выслушивает все претензии в свою сторону, но когда девушка просит его убрать за собой, вдруг поднимает голову – и ранней стыдливости как будто ни бывало.

В комментариях к ролику пользователи TikTok все как один умилились искренности и совестливости пса и попросили хозяйку простить его.

Уфимский пес взорвал интернет своим раскаянием // 28.02.

ИСТОЧНИК KP.RU