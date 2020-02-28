2020-02-28T10:25:12+03:00
Общество

«Сын испугался и заплакал»: уфимка с маленьким ребенком спаслась от мужа-тирана

Сейчас женщина ютится у подруги и мечтает устроиться на работу в детский сад
Антон СМИРНИЦКИЙ
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На днях в один из уфимских центров помощи многодетным семьям обратилась молодая уфимка Розалия (имя изменено – ред.). Женщина рассказала, что оказалась в очень тяжелой жизненной ситуации: она ушла из дома вместе с маленьким сыном, потому что муж часто выпивал и распускал руки.

- Дура я была, когда простила кувшин с водой, прилетевший в лицо. Но он так умолял, венчаться предлагал, типа хочу и до и после смерти быть с тобой, - с ужасом вспоминает Розалия. – Потом было несколько спокойных месяцев, он даже работал. Но вчера он опять <сильно напился>, и всек мне с левой. Сын испугался, заплакал, а тот его схватил и отшвырнул… Теперь тоже синяк и шишка.

Утром женщина точно решила сбежать от тирана, но когда собирала вещи, обнаружила, что ни денег, ни банковских карт – ничего нет. Пропала даже золотая цепочка, оставшаяся в память от бабушки. На время Розалия с сыном поселилась у подруги, теперь женщина мечтает снять хотя бы маленькую комнатку и устроиться на работу в детский сад. В благотворительном фонде удалось собрать небольшую сумму денег, чтобы купить вещи первой необходимости. Розалия уверена, что лучше жить в лишениях и тесноте, но не бояться за свою жизнь и спокойствие ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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