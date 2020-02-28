В горах на границе с Башкирией был найден замерзший до смерти мужчина

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:21:43+03:00

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На хребте Зюраткуль, недалеко от границы с Башкирией, был обнаружен мертвый турист. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Известно, что погибший был в компании четырех мужчин, которые отдыхали с 25 февраля в лесном домике. На следующий день они отправились в обратную сторону, однако два человека 48 и 46 лет отстали от своих друзей и заблудились.

Спасатели искали пропавших более пяти часов. Мужчин удалось обнаружить в шести километрах от трассы М-5, в южной стороне хребта. У одного из пострадавших было сильное переохлаждение, а второй уже не дышал. Выжившего на снегоходе перевезли до трассы, где его уже ждала бригада медиков. Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU