2020-02-28T09:27:01+03:00
Общество

В подъезде дома в Башкирии застукали женщину за опасным занятием

Женщину засняли на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Жительницу Башкирии застали за опасным занятием в подъезде одного из домов поселка Приютово. Она «ловила кайф», вдыхая клей из пакета. Свидетелями происходящего оказались проходившие мимо мужчины. Один из них достал телефон и стал снимать токсикоманку на камеру, а второй попытался в нецензурной форме спровоцировать женщину на разговор, но беседы не вышло - та была слишком увлечена процессом.

Запись мужчины позже выложили на суд общественности в "Инстаграм". Подпись к видео гласит, что оно было снято в подъезде дома по улице Карла Маркса.

Однако подписчики не оценили порыв авторов ролика и попеняли им на грубое обращение с женщиной.

"Это больной человек, она нуждается в лечении, но мужчины эти не лучше", - написала одна из подписчиц.

В подъезде Приютово женщину застали за опасным занятием // 28.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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