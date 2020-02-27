2020-02-27T20:06:13+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, жестоко зарезавший свою семью, может избежать тюрьмы

У мужчины диагностировали психическое расстройство
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Молодого человека рекомендовано направить в психиатрическую больницуМолодого человека рекомендовано направить в психиатрическую больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии 26-летнего мужчину, жестоко убившего троих членов своей семьи, могут направить в психиатрическую лечебницу вместо тюрьмы.

В июле 2019 года молодой человек, находясь у себя дома, схватил нож и набросился с ним на 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца. Мама и брат погибли на месте, а раненный отец попытался сбежать. Сын погнался за ним, настиг на соседнем участке и довершил начатое. После кровавой расправы изувер пришел в полицию и сообщил о том, что натворил.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что у молодого человека диагностировали психическое расстройство. Из-за него он не контролировал свои действия и не осознавал их опасность. Комиссия судебно-психиатрических экспертов рекомендовала направить его на принудительное лечение.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд, - уточнили в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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