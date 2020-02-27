Среди подростов Башкирии выросло число самоубийств

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:37:52+03:00

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За 2019 год в Башкирии 30 подростов покончили с собой. Годом ранее их было 28. Среди взрослых зафиксировано 911 подобных случаев. Такие данные в своем докладе перед депутатами Курулутая привел глава Следственного комитета РБ Денис Чернятьев, сообщает «Ъ-Уфа».

Отмечается, что в республике преобладают суициды среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, 63% случаев приходится на школьников. В прошедшем году в отношении детей и подростков было совершено 619 преступлений (165 против половой неприкосновенности и 18 убийств).

ИСТОЧНИК KP.RU