Водитель из Башкирии помог бабушке, которую завалило снегом, и получил крупный штраф

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:15:47+03:00

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В городе Стерлитамаке водитель помог бабушке, которую накрыло снегом с крыши остановки, но для этого ему пришлось нарушить правила дорожного движения. Факт нарушения сразу же спалили гаишники и выписали ему штраф. Об этом сообщили в городском сообществе «ВКонтакте». Автор прикрепил к своему посту запись с видеорегистратора героя. Инцидент произошел на остановке Льва Толстого.

– Очередное доказательство того, что помощь людям всегда выходит боком, – негодует опубликовавший видео аноним. – Житель Стерлитамака ехал по дороге и увидел, как снег с крыши остановочного павильона упал прямиком на бабушку, стоявшую на остановке. Водитель испугался за бабушку и свернул, чтобы спасти её, нарушив тем самым ПДД.

...и в этот самый момент к остановке подъезжает экипаж сотрудников госавтоинспекции. Автор отметил, что хотя «факт нарушения налицо», но «в такой ситуации дорога каждая минута и не всегда есть возможность доехать до ближайшего перекрестка». По его словам, неравнодушному водителю пришлось выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

В комментариях пользователи, разумеется, встали на защиту водителей и раскритиковали сотрудников дорожной полиции. Впрочем, нашлись и те, кто обвинил во всем ответственного за злополучный остановочный павильон – ведь снег с него кто-то должен был убирать.

В Стерлитамаке водитель получил штраф, придя на помощь пенсионерке // 27.02.

ИСТОЧНИК KP.RU