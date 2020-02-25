2020-02-25T19:59:17+03:00
Общество

В Башкирии после посещения бассейна бесследно пропал 11-летний мальчик

Родные уже обратились за помощью к волонтерам поисковикам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 11-летнего Артура Сахибгареева из Чишмов бьют тревогу: мальчик ушел сегодня из дома и до сих пор не вернулся. Ориентировки на ребенка уже начали распространять по социальным сетям, к делу подключились и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

По словам родных, мальчик вышел сегодня днем, около 14:30 часов из спорткомплекса в поселке Чишмы и до сих пор не вернулся домой.

В Чишмах уже собрались волонтеры, которые посреди ночи вышли на поиски ребенка.

Приметы Артура Сахибгареева: рост 155-160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые.

В день пропажи был одет в серую спортивную шапку с надписью на лбу, черно-серую куртку, спортивные трико с белыми полосами по бокам, черные спортивные ботинки с красными шнурками.

Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят сообщить его родным по телефону: 8-987-092-67-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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