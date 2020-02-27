2020-02-27T06:46:11+03:00
Общество

Уфимца, решившего следить за телом, инфаркт сразил прямо в тренажерном зале

Уфимский кардиолог рассказал, как избежать проблем во время занятий спортом
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Перед началом тренировок пройдите ЭКГ и сдайте анализыПеред началом тренировок пройдите ЭКГ и сдайте анализыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Движение – это жизнь, а регулярные занятия спортом – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, об этом твердят памятки и плакаты на стенах поликлиник. Вот только если вы никогда раньше не занимались спортом и вдруг решили привести себя в порядок, это может привести к серьезным осложнениям. Заведующий кардиологическим отделением ГКБ №21 Эдуард Тулбаев, который работает в медицине больше 23 лет, поделился с «Комсомолкой» показательными примерами из своей практики.

- Не так давно к нам в отделение поступил 42-летний пациент с инфарктом. Он хотел приобщиться к здоровому образу жизни и купил абонемент в фитнес-клуб, хотя раньше никогда не занимался спортом. Сразу приступил к интенсивным тренировкам, практически каждый день ходил на занятия в течение месяца – и вдруг у него случился инфаркт. Интенсивная физическая нагрузка могла негативно сказаться на детренированном сердце, - рассказал кардиолог.

Врач советует перед началом спортивных занятий пойти обследование у кардиолога: сделать ЭКГ, сделать анализ крови на липидный спектр (определение уровня «вредного» холестерина в крови), пройти ЭХО-КГ.

- Врач подскажет, каким нагрузкам стоит отдать предпочтение, как правильно увеличивать нагрузку, какие упражнения можно выполнять, а какие нет. Если возникают какие-либо жалобы со стороны сердца – дискомфорт в грудной клетке, давящие боли за грудиной, жжение, чувство сдавливания, одышка, необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, - посоветовал Эдуард Тулбаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
«Земля тебе пухом, друг»: в Башкирии трагически погиб известный рыбак и турист
В Уфе прекращены поиски 32-летнего мужчины, оставившего жене странное послание
Водитель из Башкирии помог бабушке, которую завалило снегом, и получил крупный штраф
В Башкирии семейная пара осталась на улице, потеряв в пожаре дом
Радий Хабиров сообщил об открытии «крупнейшей в Европе по мощности» солнечной электростанции
В Башкирии к лету количество частных перевозчиков сократится вдвое
Уфимца, решившего следить за телом, инфаркт сразил прямо в тренажерном зале
В Башкирии из-за гололеда и сильного ветра ввели новые ограничения движения на трассах
В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей
В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина
Улицу в центре Уфы перекроют на полгода