В Уфе женщина, представившись соцработником, похитила крупную сумму у пенсионерки
Злоумышленницу сейчас разыскивают полицейские
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На днях в отдел полиции обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у нее украли крупную сумму денег.
Выяснилось, что в районе обеда в ее квартиру зашла неизвестная женщина и представилась социальным работником. Она втерлась к ней в доверие, предлагала свою помощь, а после ее ухода пожилая уфимка обнаружила, что у нее пропали 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции составили субъективный портрет, сейчас злоумышленницу разыскивают.
С места происшествия стражи порядка изъяли два следа обуви, квитанция об оплате, нитки, все, что трогала руками воровка.
ИСТОЧНИК KP.RU