В Уфе женщина, представившись соцработником, похитила крупную сумму у пенсионерки

24 Февр. 2020 2020-02-24T20:12:49+03:00

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На днях в отдел полиции обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у нее украли крупную сумму денег.

Выяснилось, что в районе обеда в ее квартиру зашла неизвестная женщина и представилась социальным работником. Она втерлась к ней в доверие, предлагала свою помощь, а после ее ухода пожилая уфимка обнаружила, что у нее пропали 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции составили субъективный портрет, сейчас злоумышленницу разыскивают.

С места происшествия стражи порядка изъяли два следа обуви, квитанция об оплате, нитки, все, что трогала руками воровка.

ИСТОЧНИК KP.RU