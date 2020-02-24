2020-02-24T18:00:07+03:00
Общество

Стало известно, каким будет конец февраля и начало марта

Весна не задержится и придет уже совсем скоро
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сейчас за окном такая погода, что кажется, весна никогда не наступит. Но синоптики порадовали – прекрасное время года не задержится и придет уже совсем скоро.

Со вторника по четверг в республике будет царить по-настоящему зимняя погода – метели, снег, бураны, гололедица. Но будет тепло – температура воздуха в среднем составит -1, -2 градуса.

Вторая половина недели, с 27 февраля по 1 марта, обещает быть аномально теплой и даже дождливой. По данным синоптиков, в четверг в Уфе ожидается солнечная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет –6 градусов, а днем +1. В пятницу характер погоды не изменится, на улице будет еще теплее – воздух прогреется до +3 градусов днем, а ночью ожидается 0. В субботу и воскресенье пройдет снег с дождем, будет облачно и пасмурно. Столбик термометра днем покажет +1, +3 градуса, а ночью -1, -2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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