Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца
Мужчина просил найти ее дочь
фото: ГорОбзор.ру
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В Башкирии спустя четыре года нашлась 27-летняя Гульназ Мурзина. Женщина пропала еще в 2016 году – ушла из дома и не вернулась. Как сообщает портал «ГорОбзор.ру», все эти годы о ней ничего не было известно.
23 февраля она приехала в свою родную деревню Ташлы Альшеевского района, чтобы проводить в последний путь своего отца. Мужчина скончался от болезни. Все эти четыре года он просил найти дочь, чтобы попрощаться с ней, передает портал.
Где была девушка все эти годы остается загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU