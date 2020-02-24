Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:03:02+03:00

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В Башкирии спустя четыре года нашлась 27-летняя Гульназ Мурзина. Женщина пропала еще в 2016 году – ушла из дома и не вернулась. Как сообщает портал «ГорОбзор.ру», все эти годы о ней ничего не было известно.

23 февраля она приехала в свою родную деревню Ташлы Альшеевского района, чтобы проводить в последний путь своего отца. Мужчина скончался от болезни. Все эти четыре года он просил найти дочь, чтобы попрощаться с ней, передает портал.

Где была девушка все эти годы остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU