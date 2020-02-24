2020-02-24T18:44:39+03:00
Общество

Уфимка привязала собаку на морозе возле торгового центра и ушла гулять по магазинам

Пес несколько часов прождал своего человека
Эльвина АПАРИНА
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Красивого и доброго пса хотели забрать к себе неравнодушные людиКрасивого и доброго пса хотели забрать к себе неравнодушные люди
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Сегодня 24 февраля в социальных сетях появились фотографии собаки, которую бездушно привязали у торгового центра «Меркурий» в Черниковке и ушли.

Красивого и доброго пса хотели забрать к себе неравнодушные люди, однако позже выяснилось, что питомца не бросили, а просто оставили на время на улице.

- Он весь промерз, хотели себе забрать. Но потом вышла девушка и отвязала ее. Оказывается, она ходила по магазинам, а пес ждал ее на морозе, - рассказала Надежда В. – Видимо, для нее это нормально, сказала, что всегда так делает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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