Где пройдут масленичные гуляния в Уфе 2020

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:58:26+03:00

В мэрии рассказали, где можно будет полакомиться блинами и повеселиться

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Сегодня, 24 февраля, началась масленичная неделя, которая будет идти до 1 марта. В Уфе народные гуляния пройдут традиционно на всех площадках районов города.

Так, 29 февраля проводы зимы будут организованы в пяти районах столицы. «Комсомолка» расскажет где можно будет полакомиться блинами и вдоволь повеселиться.

В Кировском районе праздник ожидается в 11.00 во дворе дома №21 по улице Испытателей и в поселке «Аэропорт» в 15.00.

Демчане смогут посетить гуляния в парке культуры и отдыха. Начнется праздник в 12.00.

Жители Сипайлово повеселяться в парке «Кашкадан», начало праздника в 12.00.

Для жителей Нагаево праздник пройдет также в 12 в доме культуры.

Жители Затона смогут отведать блинов в сквере «Волна», а жители Нижегородки на стадионе «Нижегородец». Начало в 12.00.

Жители Черниковки будут веселиться на площади перед ДК «Мотостроитель». Начало в 13.00 часов.

1 марта народные гуляния продолжатся в парке Якутова, на площади имени Серго Орджоникидзе. Начало в 12.00 часов.

На территории пляжа «Солнечный» тоже ожидается праздник, который начнется в 15.00.

Зрителей ждут традиционные для этого праздника хороводы, игры, эстафеты и конкурсы, мастер-классы. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы. А напоследок желающие смогут насладиться традиционными русскими блинами.

ИСТОЧНИК KP.RU