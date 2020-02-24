2020-02-24T13:16:02+03:00
Происшествия

Житель Башкирии сбил на автомобиле лошадь и погиб

ДТП произошло в Туймазинском районе
Эльвина АПАРИНА
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Вторая смертельная авария произошла 23 февраля в Туймазинском районе. На 67 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы около десяти часов вечера 28-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115 сбил лошадь. Удар был такой силы, что животное погибло на месте.

В результате аварии водитель и его 36-летний пассажир были госпитализированы в больницу. К сожалению, позже водитель, не приходя в сознание, скончался.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше двух тысяч нарушений ПДД, задержали 45 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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