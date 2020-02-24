В Башкирии опрокинулась иномарка, есть погибший
Водитель автомобиля не имел водительского удостоверения
Всего за праздничный день на дорогах республики произошло восемь автоаварий
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Вчера 23 февраля рано утром в Куюргазинском районе на 2 км автодороги Якшимбетово-Янги-Юл произошла смертельная авария. 33-летний местный житель за рулём «Mitsubishi Lancer» по неизвестным причинам опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 28-летний пассажир скончался в больнице. Известно, что водитель не имел права управления данной категорией транспорта. Кроме этого, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Всего за праздничный день на дорогах республики произошло восемь автоаварий, в которых два человека погибли и восемь получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU