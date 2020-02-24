«Просто взял и упал в обморок»: уфимские акушеры-гинекологи рассказали о партнерских родах

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:57:30+03:00

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На сегодняшний день все больше мужчин идут рожать вместе со своими женщинами. Партнерские роды набирают обороты с каждым годом. Акушеры-гинекологи из перинатального центра Уфы рассказали «Комсомолке» о своем отношении к этому направлению и интересные случаи на практике.

- Мы двумя руками за, чтобы мужчины присутствовали на родах. Но есть несколько но – самое главное, это он сам должен хотеть. Женщина не должна его заставлять, ничего хорошего из этого не выйдет. Изъявил желание – пусть идет, - говорит акушер-гинеколог с многолетним стажем Владимир Иваха. – Так и женщине спокойней, и истерик меньше. Но встречаются и те, кто любит манипулировать своим супругом – устраивают спектакли.

Со слов медиков, мужчину к партнерским родам нужно готовить.

- Мужчинам не обязательно присутствовать на родах полностью. Пусть он помогает, поддерживает ее на потугах, сватках. А когда пошел сам процесс рождения, лучше выйти или хотя бы просто не смотреть. А то был у нас такой случай – муж одной роженицы из Уфы просто упал в обморок и все. Тут ребенок рождается, а там он лежит. Пришлось ему оказывать первую помощь, - продолжает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU