Десятки частных домов в Уфе останутся без света
Отключения связаны с ремонтными работами
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Завтра, 25 февраля, в Ленинском районе Уфы десятки частных домов останутся без света. Как рассказали в пресс-службе мэрии, отключение электричества запланировано с 9.00 до 17.00. Это связано с ремонтными работами.
Света не будет по следующим адресам:
Шерстомойная,75;
Силикатная с 22 по 60 номер дома;
Рабочая с 36 по 44;
пер. Придорожный с 2 по 14;
Придорожная с 30 по 60, с 33 по 73;
Вторая Придорожная с 2 по 18, с 1 по 23 б.
В администрации Уфы принесли извинения за предоставленные неудобства и попросили отнестись с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU