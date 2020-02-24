2020-02-24T11:43:13+03:00
Общество

Десятки частных домов в Уфе останутся без света

Отключения связаны с ремонтными работами
Эльвина АПАРИНА
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Завтра, 25 февраля, в Ленинском районе Уфы десятки частных домов останутся без света. Как рассказали в пресс-службе мэрии, отключение электричества запланировано с 9.00 до 17.00. Это связано с ремонтными работами.

Света не будет по следующим адресам:

Шерстомойная,75;

Силикатная с 22 по 60 номер дома;

Рабочая с 36 по 44;

пер. Придорожный с 2 по 14;

Придорожная с 30 по 60, с 33 по 73;

Вторая Придорожная с 2 по 18, с 1 по 23 б.

В администрации Уфы принесли извинения за предоставленные неудобства и попросили отнестись с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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