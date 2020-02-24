«Хотел спасти его, но получил удар ножом»: в Башкирии жестоко расправились с молодым отцом
Трагедией завершилось празднование Дня защитника Отечества в Бижбуляке. Здесь, глубокой ночью 23 февраля, рядом с кафе зарезали 38-летнего местного жителя. Мужчина получил удар в сердце, который оказался смертельным. Погибшим оказался Михаил П., житель Бижбуляка.
Известно, что он пришел отметить праздник в кафе с женой и родственниками. Под утро они собрались домой и на улице увидели мужчину, который лежал в сугробе.
Со слов родственников, Михаил подошел к нему, чтобы поднять его, и тот с агрессией набросился на него, схватил нож и ударил Михаила им прямо в сердце.
- Он хотел спасти этого человека, чтобы тот в пьяном угаре не замерз и не умер на улице. А пострадал сам, - плачет родственница.
Михаил скончался от кровопотери в больнице Бижбуляка. Предполагаемый убийца задержан.
У Михаила осталась супруга и двое несовершеннолетних детей, три дня назад он вернулся с вахты домой. Сейчас ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU