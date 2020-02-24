2020-02-24T10:46:07+03:00
Происшествия

«Хотел спасти его, но получил удар ножом»: в Башкирии жестоко расправились с молодым отцом

Мужчина получил ранение в кафе
Эльвина АПАРИНА
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Михаил скончался от кровопотери в больнице Бижбуляка.Михаил скончался от кровопотери в больнице Бижбуляка.
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Трагедией завершилось празднование Дня защитника Отечества в Бижбуляке. Здесь, глубокой ночью 23 февраля, рядом с кафе зарезали 38-летнего местного жителя. Мужчина получил удар в сердце, который оказался смертельным. Погибшим оказался Михаил П., житель Бижбуляка.

Известно, что он пришел отметить праздник в кафе с женой и родственниками. Под утро они собрались домой и на улице увидели мужчину, который лежал в сугробе.

Со слов родственников, Михаил подошел к нему, чтобы поднять его, и тот с агрессией набросился на него, схватил нож и ударил Михаила им прямо в сердце.

- Он хотел спасти этого человека, чтобы тот в пьяном угаре не замерз и не умер на улице. А пострадал сам, - плачет родственница.

Михаил скончался от кровопотери в больнице Бижбуляка. Предполагаемый убийца задержан.

У Михаила осталась супруга и двое несовершеннолетних детей, три дня назад он вернулся с вахты домой. Сейчас ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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