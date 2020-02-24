12 жителей Башкирии узнали, что у них онкология, придя на прием к стоматологу
За 2019 год в стоматологиях Башкирии сократился дефицит кадров. За год прирост специалистов составил 1,3%, сообщает издание «UfaCitynews.ru» со ссылкой на региональный минздрав.
По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе работаю 1 383 врача-стоматолога и 344 зубных врача, это на 23 сотрудника больше, чем годом ранее.
В прошлом году медики провели 16 952 операции в амбулаторных условиях, 3 352 из них – в сельской местности. Врачи за год выявили 12 случаев злокачественных образований. На приеме у стоматолога люди узнали, что у них рак языка или ротовой полости. Для дальнейшего лечения пациенты были направлены к онкологам.
ИСТОЧНИК KP.RU