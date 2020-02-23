Жителя Башкирии, пропавшего осенью, нашли мертвым

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:07:28+03:00

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Сегодня, 23 февраля, родные и близкие пропавшего в Башкирии Марата Мухамедьярова получили трагическое известие. 41-летний мужчина был найден мертвым. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры отряда "Отклик-Стерлитамак". Подробности его гибели не раскрываются.

Мужчину искали боле трех месяцев. По словам близких Марата, он вышел из дома в Стерлитамаке 7 ноября и пропал. Спустя три дня семья мужчины обратилась за помощью к добровольцам. Те сразу проверили больницы, прочесали садовые товарищества, но найти мужчину по горячим следам не удалось.

"КП-Уфа" приносит соболезнования родным и близким Марата Мухамедьярова.

ИСТОЧНИК KP.RU